Earth Science Tech Aktie: Immer langsam!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Earth Science Tech ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Earth Science Tech-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist keine Abweichung auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so zeigt sich eine Abweichung von -16,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage weist auf eine Überkauftheit der Aktie hin und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage Basis hingegen lässt auf eine neutrale Einstufung schließen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Earth Science Tech.