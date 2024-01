Earth GEN Biofuel Aktie: Was macht der Markt?

Die Anlegerstimmung bezüglich der Earth Gen-biofuel ist laut einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren nicht besonders vorhanden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Earth Gen-biofuel daher eine Einschätzung von "Neutral". Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Earth Gen-biofuel beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher für die RSI eine Einstufung von "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Earth Gen-biofuel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,014 USD liegt damit deutlich darüber (eine Abweichung von +40 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,01 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+40 Prozent Abweichung). Somit erhält die Earth Gen-biofuel-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Daher erhält die Earth Gen-biofuel-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating.