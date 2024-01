Earth GEN Biofuel Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Earth Gen-biofuel hat in den letzten Monaten ein neutrales Bild in Bezug auf Sentiment und Buzz abgegeben. Die Diskussionsintensität im Netz war im üblichen Rahmen, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

In den letzten zwei Wochen wurde Earth Gen-biofuel von privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als neutral.

In der technischen Analyse erreichte der Durchschnitt des Schlusskurses der Earth Gen-biofuel-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,014 USD lag, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergab ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Earth Gen-biofuel führte zu einer neutralen Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Earth Gen-biofuel-Aktie.