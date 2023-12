Earth Aliven Technologies Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Earth Alive Clean gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorbringt. In Bezug auf Earth Alive Clean wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend der Earth Alive Clean-Aktie stabil ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Earth Alive Clean liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".