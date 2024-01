Earth Aliven Technologies Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Earth Alive Clean wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso wird der RSI25 mit einem Wert von 57,14 als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 CAD für den Schlusskurs der Earth Alive Clean-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,015 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien kaum verändert haben. Daher erhält Earth Alive Clean in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung, die durch die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten des Unternehmens beeinflusst wird, zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Earth Alive Clean eingestellt waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird Earth Alive Clean in verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Bewertungen beurteilt, wobei die Anlegerstimmung positiv hervorgehoben wird.