Earlypay Aktie: Was ist hier nur passiert?

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Analyse der Aktienbewertung ist die längerfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderungsrate betrachtet. Bei der Analyse von Earlypay zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, da nur wenige Veränderungen identifiziert werden konnten. Dies führte zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Earlypay-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,21 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,215 AUD (+2,38 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,22 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,27 Prozent Abweichung). Die Earlypay-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit erhält Earlypay insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Earlypay diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Earlypay auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: In der technischen Analyse betrachtet man auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Derzeit liegt der Wert für Earlypay bei 42,86, was auf weder überkauft noch -verkauft hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.