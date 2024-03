Earlypay Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei der Bewertung von Earlypay verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Earlypay-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 72,22, was darauf hinweist, dass Earlypay überkauft ist. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen sind nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten relevant, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Earlypay überwiegend positiv ist, basierend auf Kommentaren in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Earlypay haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher kommt unsere Messung zum Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,22 AUD für den Schlusskurs der Earlypay-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,205 AUD, was einen Unterschied von -6,82 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, wodurch Earlypay in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.