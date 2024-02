Earlypay Aktie: Grund zur Sorge?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung der Anleger und kann diese verstärken oder sogar komplett umdrehen. Bei Earlypay wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Earlypay von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft. Mit einem Kurs von 0,24 AUD liegt Earlypay inzwischen -4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält das Earlypay-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse.