Earlypay Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Earlypay betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,14 Punkte, was bedeutet, dass Earlypay derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 39,29 Punkten. Insgesamt wird Earlypay daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Earlypay-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Earlypay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,22 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,25 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Earlypay in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt eine Einschätzung von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Earlypay aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.