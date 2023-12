Earlypay Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das Internet spielt eine immer größere Rolle bei der Einschätzung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Earlypay wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Earlypay bei 0,21 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,26 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,22 AUD, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Earlypay aktuell als überverkauft gilt, was positiv bewertet wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Somit wird die RSI insgesamt positiv eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab eine positive Diskussion an vier Tagen, jedoch keine negative. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Earlypay daher insgesamt ein "neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.