Earlye Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Early Age liegt bei 38,89 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 45,28 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamteinschätzung "neutral".

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Early Age untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Early Age, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt wird daher auch in dieser Hinsicht die Einstufung "neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Early Age derzeit bei 758,56 JPY, während der aktuelle Kurs 750 JPY beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,13 Prozent, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 750,22 JPY, was eine Distanz von -0,03 Prozent zur Folge hat. Auch aus dieser Sicht wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Early Age somit eine Gesamtbewertung von "neutral."