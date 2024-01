Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Aktienanalyse: Eaglerise Electric & Electronic China

Investoren, die derzeit in die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China investieren, können eine Dividendenrendite von 1,62 % erwarten, was einen Mehrertrag von 0,13 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Eaglerise Electric & Electronic China eine Performance von -4,63 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,64 % stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -6,27 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 6,08 % unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eaglerise Electric & Electronic China beträgt 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als neutral eingestuft wird. Das Unternehmen wird aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Eaglerise Electric & Electronic China. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Eaglerise Electric & Electronic China eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und das KGV, während das Unternehmen in puncto Performance und Stimmungsbild eher schlecht abschneidet.