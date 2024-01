Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 14,57 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 14,32 CNH liegt und somit einen Abstand von -1,72 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 14,57 CNH erreicht, was ebenfalls einer Differenz von -1,72 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China wird als positiv bewertet. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eaglerise Electric & Electronic China bei 21, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie also ein "Gut"-Rating.