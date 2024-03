Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie liegt derzeit bei 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,25 und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt für die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 14,23 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,17 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion war von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen war auch verstärkt positives Feedback von Anlegern zu verzeichnen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eaglerise Electric & Electronic China mit 17,79 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung".