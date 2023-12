Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Eaglerise Electric & Electronic China hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -4,63 Prozent verzeichnet, was mehr als 5 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert des Industriesektors liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,22 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Eaglerise Electric & Electronic China mit 4,41 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China wird als langfristig positiv bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Eaglerise Electric & Electronic China aktuell mit einem Wert von 48,39 als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eaglerise Electric & Electronic China liegt bei einem Wert von 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Eaglerise Electric & Electronic China in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, Sentiment und technischer Analyse neutral bewertet wird. Die Bewertung in der Kategorie "Stimmung" fällt langfristig jedoch positiv aus.