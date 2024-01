Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse von Eaglerise Electric & Electronic China zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 14,65 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +1,37 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 14,5 CNH, was einen Abstand von +2,41 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Eaglerise Electric & Electronic China eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung für Eaglerise Electric & Electronic China in diesem Punkt als "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,62 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,18 Prozent liegt. Daher erhält Eaglerise Electric & Electronic China eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (31 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,14) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält Eaglerise Electric & Electronic China in verschiedenen Punkten der Analyse die Gesamtbewertung "Neutral".