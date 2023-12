Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 14,8 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,13 CNH, was einem Unterschied von -4,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,59 CNH weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,15 Prozent Abweichung) auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eaglerise Electric & Electronic China festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Eaglerise Electric & Electronic China liegt bei 58,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,28 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie.

