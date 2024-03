Eaglerise Electric, Electronic Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Eaglerise Electric & Electronic China hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 13,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -19,04 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 12,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Anleger-Stimmung für Eaglerise Electric & Electronic China. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 17,79 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eaglerise Electric & Electronic China-Aktie zeigt einen Wert von 32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (43,05) führt zu einer "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Aktie.