Eagle Services Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eagle Services ausgetauscht. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" und ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine entsprechende "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eagle Services liegt aktuell bei 97,56 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 56,5, was bedeutet, dass hier weder Über- noch Überverkauf vorliegt, und daher das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Eagle Services von 30,09 USD mit -6,09 Prozent Entfernung vom GD200 (32,04 USD) und somit als "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 30,81 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Eagle Services-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Eagle Services-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.