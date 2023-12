Eagle Plains Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Aktie von Eagle Plains zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,2 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,12 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -40 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,12 CAD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eagle Plains mit einem Wert von 43,76 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 319,17. Dies entspricht einem Abstand von 86 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung auf Basis des KGV.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. Für Eagle Plains zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Eagle Plains mit -8,23 Prozent in den letzten 12 Monaten um mehr als 3 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -11,41 Prozent liegt Eagle Plains mit 3,19 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.