Eagle Plains Aktie: Das ist erstaunlich

Die Kanadische Eagle Plains Resources Ltd. schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,66 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den prominenten Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert von Eagle Plains liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 43,76 und liegt damit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 320. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Deshalb erhält Eagle Plains auf dieser Stufe eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Eagle Plains eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil. Insgesamt ergibt sich hieraus ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".