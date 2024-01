Eagle Plains Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Eagle Plains heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten und zeigt an, dass Eagle Plains weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, und auch hier ist Eagle Plains weder überkauft noch überverkauft (Wert: 33,33). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Eagle Plains-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite für Eagle Plains beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Eagle Plains für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte bei Eagle Plains in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Eagle Plains in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Eagle Plains damit 2,82 Prozent über dem Durchschnitt (-11,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,04 Prozent, und Eagle Plains liegt aktuell 2,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie in diesem Bereich insgesamt mit "Gut".