Eagle Nice Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Eagle Nice nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher bewerten wir das Sentiment als "neutral". Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Eagle Nice daher in diesem Bereich ein "neutral".

Wenn wir den Aktienkurs von Eagle Nice mit anderen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche vergleichen, sehen wir, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,26 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 24,47 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -8,21 Prozent für Eagle Nice entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von 9,34 Prozent im letzten Jahr jedoch um 6,92 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich bewerten wir diesen Aspekt als "neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eagle Nice bei 7. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die ein KGV von 36,01 aufweisen, liegt das KGV von Eagle Nice unter dem Durchschnitt (ca. 78 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Eagle Nice zeigt einen Wert von 100, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 72,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung als "schlecht".