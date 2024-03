Eagle Nice Aktie: Das hat Gewicht!

Eagle Nice übertrifft den Branchendurchschnitt um 7,99 Prozent

Der Aktienkurs von Eagle Nice verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,53 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 6,54 Prozent, was einer Outperformance von +7,99 Prozent für Eagle Nice entspricht. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen besser ab, mit einer Rendite von 17,01 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,47 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Eagle Nice ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger-Stimmung neutral und technische Analyse gibt gemischte Signale

Die Anleger bewerteten Eagle Nice in den letzten zwei Wochen als neutral. Laut Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien herrscht eine überwiegend neutrale Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine Überverkauftheit der Aktie hin und erhält daher eine "Gut"-Bewertung, während der RSI der letzten 25 Tage neutral eingestuft wird. Die Kursentwicklung der Eagle Nice-Aktie liegt mit einem aktuellen Kurs von 4,62 HKD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) als auch über dem der letzten 200 Tage (GD200), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Eagle Nice basierend auf der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.