Eagle Nice Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Eagle Nice bei 4,41 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,2 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4,76 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,39 HKD, was einer Distanz von -4,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es in den sozialen Medien keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Aktie von Eagle Nice gab. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder intensiv mit positiven noch mit negativen Themen rund um Eagle Nice. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Eagle Nice mit einer Rendite von 16,26 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von über 9 Prozent erzielt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite jedoch mit 7,77 Prozent deutlich darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Eagle Nice im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine Dividendenrendite von 8,19 % auf, was 2,03 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,16 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.