Eagle Nice Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten zwei Wochen wurde über Eagle Nice neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf dem Anleger-Sentiment wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Eagle Nice insgesamt als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es bei Eagle Nice keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Eine Veränderung würde eintreten, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da jedoch keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Eagle Nice in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 18,73 Prozent, was einer Underperformance von -3,1 Prozent für Eagle Nice entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 3,56 Prozent, und Eagle Nice übertraf diesen Durchschnittswert um 12,06 Prozent. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Eagle Nice wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Eagle Nice überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier von Eagle Nice ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.