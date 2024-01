Eagle Nice Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie von Eagle Nice wird derzeit im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,99 liegt das KGV der Aktie 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 32,54. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Eagle Nice eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in den letzten Monaten relativ stabil, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Eagle Nice liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Was die Performance im Vergleich zur Branche betrifft, so erzielte Eagle Nice in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,35 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der Branche um 18,55 Prozent, was zu einer Unterperformance von -3,2 Prozent führt. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertraf Eagle Nice den Durchschnitt um 11,33 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse eine Unterbewertung der Aktie von Eagle Nice, während das Sentiment und der Buzz neutral sind. Der RSI deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer guten Bewertung führt. Die Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor führt zu einer neutralen Bewertung.