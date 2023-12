Eagle Mountain Mining Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Eagle Mountain Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,074 AUD, was einem Unterschied von -32,73 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs von 0,07 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "+5,71 Prozent" Unterschied führt und somit zu einem "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz weist weder eine Zunahme noch eine Abnahme auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis ergibt sich, dass der RSI7 aktuell bei 19,35 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über Eagle Mountain Mining vorherrschen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung.