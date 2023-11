Eagle Montana Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI der Eagle Montana beträgt 57,69, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39 für die Eagle Montana, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Eagle Montana liegt bei 7,48, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 14 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als günstig angesehen werden und erhält daher auf fundamentaler Basis eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Eagle Montana in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Eagle Montana derzeit +1,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -10,02 Prozent zum GD200 als schlecht eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eagle Montana sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht insgesamt neutral bewertet wird.