Eagle Materials Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analysten ihre Bewertungen zur Eagle Materials-Aktie abgegeben. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", es gab keine "Neutralen" oder "Schlechten" Bewertungen. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenratings, beträgt 194,25 USD. Das bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotential von 2,75 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 189,06 USD. Dies führt zu einer "Neutralen" Empfehlung. Insgesamt erhält die Eagle Materials-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 13,78 und ist somit 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 94. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Guten" Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion um Eagle Materials festgestellt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild, da auch die Rate der Stimmungsänderung negativ ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Eagle Materials-Aktie liegt bei 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (20,03) deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch auf 25-Tage-Basis eine "Gute" Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Eagle Materials-Aktie.