Eagle Materials Aktie: DAS heißt noch nichts

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Eagle Materials-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Eagle Materials vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 209,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -16,27 Prozent vom letzten Schlusskurs (250 USD) fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Eagle Materials von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionen auf sozialen Medien gab es in den letzten Wochen insgesamt mehr negative als positive Meinungen zu Eagle Materials. Dennoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eagle Materials-Aktie liegt bei 68,44 Punkten für die letzten 7 Tage und bei 40,53 für die letzten 25 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Hinsicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Es wurden keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert, jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Zusammengefasst bekommt Eagle Materials daher in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.