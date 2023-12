Eagle Materials Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Eagle Materials-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Die Gesamtbewertungen belaufen sich auf 4 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gibt keine Updates von Analysten zu Eagle Materials aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 194,25 USD, was zu einer erwarteten Performance von -4,53 Prozent führt, da derzeit 203,46 USD kostet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Eagle Materials beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -8273,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" führt. Deshalb erhält Eagle Materials von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Eagle Materials wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsveränderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Eagle Materials. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Schlecht"-Einschätzung.