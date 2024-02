Eagle Materials Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Analyse von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Eagle Materials auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Interessanterweise wurden jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,43 Prozent, was 8314,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Baumaterialien liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Aktie von Eagle Materials als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 16,48, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine gute Empfehlung für die Aktie abgegeben.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten hat, was zu einer langfristigen positiven Einschätzung führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 209,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -13,61 Prozent ergibt und somit als negativ eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Eagle Materials.