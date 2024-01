Eagle Materials Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Eagle Materials-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,61 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328,52 %. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 29,33, was darauf hinweist, dass die Aktie hier überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Eagle Materials. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eagle Materials-Aktie bei 170,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs 200,47 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 179,06 USD eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating.