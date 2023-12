Eagle Industry Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für die Eagle Industry hat der RSI einen Wert von 57,65, was ihn in die Kategorie "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50,9, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eagle Industry liegt aktuell bei 1556,86 JPY, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der GD50, ergibt ein "Neutral"-Signal aufgrund einer Differenz von -3,3 Prozent.

Die Stimmung rund um die Aktie von Eagle Industry ergibt ebenfalls ein langfristiges Bild von "Neutral". Sowohl die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin.

Auch in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Eagle Industry auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.