Eagle Industry Aktie: Abwarten

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was neue Bewertungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Eagle Industry wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Eagle Industry liegt aktuell bei 20,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Eagle Industry-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1679 JPY lag, was einem Unterschied von +5,32 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1594,21 JPY entspricht. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eagle Industry damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.