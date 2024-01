Eagle Eye Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Eagle Eye wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 50 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis eine überkaufte Situation, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eagle Eye festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine neutrale Bewertung. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche zeigt sich, dass Eagle Eye in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,77 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt das Unternehmen um 20,35 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine schlechte Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -7,79 Prozent. Im Gegensatz dazu erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

Zusammenfassend erhält Eagle Eye in der technischen Analyse ein neutrales Rating.