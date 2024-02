Eagle Bulk Shipping Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analysteneinschätzung für die Eagle Bulk Shipping-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt daher bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 56 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um -3,43 Prozent fallen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 57,99 USD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Neutral". Insgesamt erhält Eagle Bulk Shipping somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Eagle Bulk Shipping in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eagle Bulk Shipping-Aktie betrachtet. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 46,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,99 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +25,47 Prozent und damit eine Bewertung als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv eingestellt waren gegenüber Eagle Bulk Shipping. Es gab an 11 Tagen keine negativen Diskussionen, und nur an drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Eagle Bulk Shipping daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.