Eagle Bulk Shipping Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analysteneinschätzung für die Eagle Bulk Shipping-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut", basierend auf 2 positiven Bewertungen. Es wurden keine Analystenupdates im letzten Monat verzeichnet. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 63 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 16,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,13 USD) hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Eagle Bulk Shipping haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Eagle Bulk Shipping daher eine positive Bewertung von den Analysten, jedoch eine negative Bewertung in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien, während der RSI eine neutrale Einschätzung liefert. Die Anleger-Stimmung ist hingegen positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.