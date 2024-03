Eagle Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Eagle Bancorp":

Der Aktienkurs von Eagle verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,62 Prozent, was 48,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,42 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -1,07 Prozent, wobei Eagle aktuell 40,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Eagle derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, nämlich 6,8 % gegenüber 138,76 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eagle derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,17 Euro für jeden Euro Gewinn von Eagle zahlt, was 79 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Handelsbanken" liegt momentan bei 34, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Eagle lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Eagle in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".