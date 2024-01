Eagle Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Eagle Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Eagle liegt bei 66,2, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33 für die Eagle, was ebenfalls auf eine "neutral" Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "neutral" Einstufung.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien misst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Eagle Aktie zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Eagle weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "neutral" Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Eagle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Eagle im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 8,94 % aus, was 129,87 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,81 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Eagle von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "gut" Einstufung.