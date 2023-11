Eagle Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Analystenbewertung: In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Eagle 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Eagle vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 50 USD. Dies würde einem Anstieg um 108,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (24,01 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Eagle-Aktie von Analysten also eine "Gut"-Empfehlung.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen wurden auch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Eagle diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Fundamentaldaten: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) ist Eagle unserer Meinung nach unterbewertet. Die Aktie hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,94, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 14,83 bedeutet. Fundamentaldaten basierend erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI von Eagle liegt bei 57,46, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".