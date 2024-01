Eaco Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Eaco liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich folgendes Bild für die Aktie von Eaco: Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies die Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Eaco derzeit neutral einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 33,54 USD, während der Aktienkurs bei 34 USD liegt, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 33,77 USD führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eaco besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt überwiegend positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.