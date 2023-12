E-Therapeutics Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über eine Aktie. Bei E-therapeutics zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und führt zu einer weiteren neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet E-therapeutics schlecht ab. Mit einer Rendite von -58,68 Prozent liegt sie mehr als 42 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance im Gesundheitspflegesektor und sogar 45,86 Prozent unter der mittleren Rendite der Biotechnologie-Branche.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist hauptsächlich negativ. In den letzten Tagen dominierten negative Themen und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Aus der Stimmungsanalyse ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,46 GBP rund 18,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -42,09 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. So wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als schlecht eingestuft.