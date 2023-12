E-Therapeutics Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum. Vor allem die Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen E-therapeutics haben zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie geführt.

In den letzten 12 Monaten hat E-therapeutics eine Performance von -52,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -15,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass E-therapeutics im Branchenvergleich um -37,53 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von E-therapeutics mit -37,01 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -15,97 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu E-therapeutics durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von E-therapeutics liegt aktuell bei 65,91 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass E-therapeutics überkauft ist, wodurch das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält das Wertpapier von E-therapeutics also eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich und eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich des Relative-Stärke-Index.