E-Supportlink-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen E-supportlink gab es weder positive noch negative Diskussionen unter den Anlegern. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und die Einschätzung für das Anleger-Sentiment als ebenfalls "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant anders als üblich. Aus diesem Grund erhält die E-supportlink-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht wird die E-supportlink-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 870,14 JPY, während der Aktienkurs bei 908 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,35 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 878,88 JPY führt zu einer Abweichung von +3,31 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für 7 Tage beträgt 38,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating als "Gut".