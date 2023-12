E-Supportlink Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von E-supportlink derzeit bei 871,41 JPY verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 859 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -1,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 854,94 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz von +0,47 Prozent und signalisiert ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf E-supportlink gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf E-supportlink zeigt der RSI7 einen Wert von 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,43, was ebenfalls eine "neutralen" Bewertung ergibt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei E-supportlink durchschnittlich sind, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung für die Aktie von E-supportlink.