E-Supportlink Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der E-supportlink-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 870,92 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 863 JPY einen Abstand von -0,91 Prozent aufgebaut hat und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 855,4 JPY, was einer Differenz von +0,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die E-supportlink-Aktie zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu beobachten waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um E-supportlink. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen gab es auch keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über E-supportlink in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der E-supportlink-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 liegt bei 35,71 und der RSI25 bei 40,63, was beide auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweisen. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.