E-Supportlink Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Sentiment und der Buzz um E-supportlink können langfristig über die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für E-supportlink in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der E-supportlink führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,81 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um E-supportlink beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die E-supportlink derzeit ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 869,95 JPY, womit der Kurs der Aktie (903 JPY) um +3,8 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 882,78 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

