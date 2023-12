E-Supportlink Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der E-supportlink-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 872,61 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 859 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und die Diskussionen über E-supportlink in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine klare Veränderung gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Frequenz der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über E-supportlink unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über E-supportlink diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der E-supportlink liegt bei 37,5, was als neutral betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält die E-supportlink-Aktie auf der Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.